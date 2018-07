'Oude beestjes' in Zeeland tientallen miljoenen euro's waard

En voor wie denkt dat de investering stopt bij een klassieker met veel chroom heeft het mis. Oldtimerexpert Tom Aarnoutse ziet juist een verjonging in het oldtimerlandschap. "Bijvoorbeeld de Volvo 850. Die kocht je een paar jaar geleden nog voor weinig geld maar wordt steeds meer waard en kan een klassieker van de toekomst worden."

Ook bij Oldtimerclub Midden Zeeland merken ze dat er een nieuwe generatie auto's is waarin je kunt investeren. Volgens clubman Bart Wondergem moet je het dan niet hebben over een oldtimer maar over een youngtimer. "Ja de youngtimergeneratie zogezegd. Dat zijn auto's van twintig, vijfentwintig jaar oud. Dat geeft een andere beleving maar ook die verdienen het om gekoesterd te worden!"

Doordat de oldtimer gezien wordt als een interessant beleggingsmiddel komen er meer oldtimers bij. En dat merken ze, volgens Wondergem ook bij de Zeeuwse oldtimerclub. "Wij zaten drie jaar geleden nog op 150 leden en zitten nu op 180. Dus die stijging hebben we absoluut ervaren en wat wij zien is dat leden die één auto hadden er makkelijker een tweede of derde bij kopen."

Dat beeld wordt bevestigd door Tom Aarnoutse. Binnen het familiebedrijf waar ze oldtimers restaureren, onderhouden en verkopen, merken ze dat een oldtimer nu sneller wordt aangekocht. "Mensen hebben er wat voor over om nog zo'n autootje erbij te kopen wat hen herinnert aan vroeger en om ermee te rijden!"