Sluiskiltunnel een uur dicht door ongeval

De Sluiskiltunnel is vanochtend korte tijd in beide richtingen afgesloten door een ongeval. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid via de brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen

(foto: Omroep Zeeland) In de Zuidbuis botsten vanochtend twee auto's op elkaar. Een woordvoerder van de tunnel liet weten dat er alleen sprake is van materiële schade. Sinds 12.40 is de tunnel weer te gebruiken door het verkeer.