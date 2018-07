In het weekend van City of Dance was de klachtenlijn onbereikbaar

Wel kreeg het festival een officiële waarschuwing, omdat er op zaterdagnacht nog muziek hoorbaar was op het terrein.

City of Dance (archieffoto) (foto: City of Dance)

De klachten hadden binnen moeten komen via het Milieumeldpunt RUD Zeeland. Deze organisatie neemt buiten kantoortijden klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast op. Ook mensen die naar de politie belden dit weekend om overlast te melden, werden doorverwezen naar het RUD. Hoe het kan dat juist dit weekend het meldpunt - dat normaal 24 uur per dag bereikbaar is - niet te bereiken was, wordt onderzocht.

Wel kwamen er klachten binnen via sociale media, via de e-mail en via de telefoon. Zo twitterde Jan Willem N. op vrijdag: "Keiharde muziek die ons uit de slaap houdt. Niet goed voor onze Middelburgse SAMENleving." Willem Salakory reageert daarop met: "Terechte kritiek. Er moet actie komen om dit evenement verder buiten de stad te laten plaats vinden." Een andere twitteraar vroeg zich dit weekend af waarom de muziek van het festival "kilometer ver te horen moet zijn".

Officiële waarschuwing

De gemeente deed het afgelopen weekend metingen en daarbij werden enkele keren overschrijdingen van het geluidsniveau geconstateerd. "Steeds heeft de organisatie op onze aanwijzingen de muziek toen zachter gezet", aldus een woordvoerder van de gemeente. Martin Priem, de organisator van het festival, laat in een reactie weten dat het "goed zou kunnen" zijn dat het geluidsniveau af en toe wat overschreden werd, maar dat dat kwam doordat "iemand door de microfoon praatte".

Het festival - dat sinds twee jaar gehouden wordt aan de rand van Middelburg - kreeg wel een officiële waarschuwing wegens geluidsoverlast op zaterdagnacht. "Daarover is toen ook meteen over gebeld en toen is de muziek uitgezet, dat was ergens tussen 1 en half 2 's nachts. Zondagochtend is naar aanleiding hiervan een officiële waarschuwing gegeven."

'Silent disco'

Zondag hield de organisatie van het dansfestival zich volgens de gemeente keurig aan de gestelde tijd en was het om 23.00 uur stil. De organisatie van het festival laat weten dat de jaarlijkse afterparty op zondag omgedoopt werd tot een 'silent disco'. Dat deden ze wegens de klachten de dag ervoor. "De organisatie kiest de kant voor de bewoners", aldus Priem.

De gemeente laat wel onderzoeken waarom ze het vermoeden hebben dat er meer geklaagd is en geeft daarbij zelf al drie oorzaken: het mooie weer, de windrichting en de decibellenoverschrijding.

