Blauwalg in de vijver in Hulst

Waarschuwing voor blauwalg (foto: Omroep Zeeland)

Het water stinkt en ziet er vies uit. Met name de stank kan voor overlast zorgen. Het Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst geven het advies om het water niet aan te raken.

De vijver en de wateren in de omgeving worden vanaf nu nauwlettend in de gaten gehouden. Op andere plaatsen in de gemeente is nog geen blauwalg geconstateerd.