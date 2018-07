Investeren in een oldtimer voor dummies

Zo is de eerste tip volgens Guus Ideler dat je geen garanties hebt. Investeren blijft een risico want niet iedere oldtimer stijgt automatisch in waarde. Je moet dus goed kijken naar het type van het merk. Zijn er bijvoorbeeld weinig van gemaakt? Dan kan het lonen om te investeren.

Als je die hebt gevonden kom je bij het volgende punt: de staat van de wagen. Volgens Ideler moet je vooral kijken naar een gaaf exemplaar. "Je moet er geen restauratiekosten aan hoeven maken. Want die extra kosten haal je er niet uit. Tenzij je het voor de hobby doet maar als investering is het niet de moeite." Of je moet volgens Guus Ideler al een oldtimer van boven de vijftigduizend euro op de kop tikken. "Dan is het zeker de moeite waard maar daar beneden bijvoorbeeld een oldtimer van tienduizend euro niet."

Qua merk oldtimer maakt het niet uit. Volgens Ideler is dat namelijk een kwestie van smaak. "Je hebt mensen die willen alleen Amerikanen en je hebt mensen die willen alleen Franse auto's. Dus in principe hoef je niet naar het merk te kijken."

Enorm van belang is de stalling. Een oldtimer buiten voor je deur zetten is not done. "Het is absoluut belangrijk om een stalling te hebben voor je oldtimer. Hij moet droog staan!". En dat kan qua kosten oplopen. Want als je zelf geen schuur hebt moet je iets huren. In beide gevallen komt de verzekering om de hoek kijken. Als je een externe stalling hebt moet je kijken hoe de verhuurder verzekerd is. Een extra verzekering voor je auto is dan waarschijnlijk nodig. En als je ermee gaat rijden is het verstandig om de oldtimer casco te laten verzekeren. "Het brengt absoluut kosten met zich mee."

Investeren kan ondanks de verzekeringen, de stalling wel degelijk een centje extra opleveren. Niet binnen een jaar maar wel binnen een aantal vanaf nu. Het levert je al gauw meer op dan de gemiddeld 0,05% die de bank je geeft over je spaargeld. Toch moet Henk Ideler nog wel iets van zijn oldtimerhart. "Ik vind persoonlijk dat een oldtimer in de eerste plaats is om van te genieten en pas in de tweede plaats, wellicht, als investering."

