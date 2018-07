Wat de bruin-gele giganten in Vlissingen-Oost doen

De gigantische windmolen onderdelen staan op het terrein van Bow Terminal. Op dit moment staan er 32 van die jackets, zoals ze worden genoemd. Binnenkort komen er nog 20 van die onderstellen bij.

De onderstellen worden in Dubai in elkaar gezet. De bruine onderkant komt op de zeebodem te staan, het gele bovenstuk steekt boven de zee uit en daar worden windmolens op geplaatst. De jackets worden op de zeebodem bevestigd op 50 meter lange buizen die in de bodem worden gedrild.

De onderstellen van de windmolens zijn 70 meter hoog (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen Oost worden de reuzen klaargemaakt voor transport. De jackets zijn bedoeld voor een windmolenpark ten oosten van Engeland, dat eind dit jaar klaar moet zijn.