Voor Minnaard en Tolhoek begint de Tour de France nu pas echt

Want ondanks dat Zeeland zo plat is als een dubbeltje kan het Zeeuwse duo juist in de bergen goed uit de voeten. Minnaard zijn voornaamste taak is om Guillaume Martin, de kopman van Wanty-Groupe Gobert, een goede plaats in het algemeen klassement te bezorgen. Maar als het even kan wil Minnaard ook laten zien wat hij kan. "Het zou mooi zijn om in één van de zwaarste bergetappes een mooie uitslag te rijden", zegt Minnaard.

Tolhoek zit in eerste instantie ook vast aan stalorders van zijn ploeg LottoNL-Jumbo. Hij is één van de knechten van kopmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic. "De benen zijn goed", zegt Tolhoek. "In de bergen kan ik er echt zijn voor Steven en Primoz dat is mijn terrein."

Antwan Tolhoek ziet bekenden in het publiek (foto: YannickOZ)

Zeeuwse vlaggen

Langs het parcours waren er in de eerste etappes al veel Zeeuwse vlaggen te zien om het tweetal aan te moedigen. De familie en vrienden van Tolhoek reizen hem zelfs drie weken achterna in een camper. "Ik heb naam al zo vaak horen roepen. Daardoor wil je wel voorop rijden. Dat is super en geniet ik van."