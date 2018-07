Geen miljoenenboete voor kunstmestfabriek Yara

De gele priltoren stopt met werken met de komst van de Ureum 8 (foto: Omroep Zeeland)

De kunstmestfabriek kreeg tot en met 25 juli de tijd om de ureumpriltoren, een oude verwerkingsinstallatie, uit productie te halen. Lukte dat niet, dan moest het bedrijf een forse boete betalen. Een woordvoerder van Yara laat weten dat de fabriek op 25 juli om 23.59 uur wordt stilgelegd.

Waarom mocht Yara jarenlang te veel ureumstof uitstoten? In 2015 kreeg Yara een gedoogvergunning van de provincie, waardoor de oude fabriek meer ureumstof mocht uitstoten dan is toegestaan. Ondertussen bouwde Yara een nieuwe fabriek, die wel aan de nieuwe eisen zou voldoen. De bouw van die fabriek liep vertraging op, waardoor de gedoogvergunning opnieuw aangevraagd moest worden. Dat is toen niet gebeurd. Begin juni liet de RUD Zeeland - de instantie die checkt of Yara de regels volgt - weten dat Yara nog tot en met 25 juli de tijd heeft om aan alle regels te voldoen.

Als de oude ureumtoren wordt stilgelegd, is de nieuwe fabriek Ureum 8 nog niet klaar om te produceren. "Alle andere fabrieken op ons terrein draaien gewoon, maar de Ureum 8 dan nog even niet. We zijn er nu volop mee aan het testen. Begin augustus hopen we dat er dan voor het eerst kunstmestkorrels uit komen. Stukje bij beetje schroeven we dan de productie op", zegt woordvoerder Gijsbrecht Gunter.

Maanden vertraging

De nieuwe fabriek liep eind 2017 veel vertraging op vanwege een arbeidsconflict bij één van de onderaannemers die aan de fabriek werkten. Werknemers staakten en daardoor kwam een groot deel van het werk weken stil te liggen. Begin 2018 ging het werk onder een andere aannemer verder, maar toen bleek dat laswerk niet goed was gedaan en dat dat werk allemaal opnieuw moest.

Lees ook: