103-jarige: 'Als ze mij naar een bejaardenhuis brengen, loop ik er aan de achterkant weer uit...'

Mevrouw de Jonge-Guiquiere woont nog zelfstandig, met de nodige hulp, en ze kookt haar eigen eten. "Als ze mij naar een bejaardenhuis brengen, dan loop ik er aan de achterkant weer uit hoor", zegt ze strijdbaar. "Echt waar, dat doe ik. Daar wil ik niet naartoe, ik wil thuis blijven wonen."

Alles nog onthouden

Ook al is de wereld volgens haar compleet veranderd - "Ik zeg dikwijls: ik leef in een andere wereld" - toch is ze goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Ze volgt nog alle dagen het nieuws en heeft genoeg te vertellen.

"Ik kan alles nog onthouden, en vertellen", zegt ze. "Alleen kan ik bijna niet meer zien, dat is ontzettend jammer. Maar gelukkig kan ik alles nog wel horen." Ze heeft haar verjaardag thuis gevierd. "De meesten zijn gekomen en de anderen hebben me gebeld. Het was heel gezellig."

