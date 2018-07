Werkzoekenden weten de Zeeuwse vacaturebank te vinden

Screenshot van de nieuwe Zeeuwse online vacaturebank (foto: Omroep Zeeland)

De website richt zich op wo-, hbo- en mbo-vacatures én stages in Zeeland en kwam eind mei online. Toen hadden ruim veertig bedrijven zich bij het initiatief aangesloten, inmiddels staat de teller op 317 ingeschreven werkgevers. Het aantal vacatures is uitgegroeid tot 1043 en volgens de organisatie wordt de website dagelijks door zo'n 600 mensen bekeken.

De Zeeuwse Connectie - een netwerk van actieve en betrokken Zeeuwen binnen en buiten Zeeland - startte de website omdat het aanbod volgens de stichting te verspreid werd aangeboden. "Dan zocht je op 'Zeeland' en kwam je in Brabant of het oosten van het land uit. En bij andere partijen kun je niet op branche of opleidingsniveau zoeken", legt voorzitter Jim Goedhart uit.

'Alle Zeeuwse werkgevers'

Klaar is de stichting nog niet: "Er ligt een hele mooie basis, maar het is van belang dat alle Zeeuwse werkgevers zich aansluiten en hun vacatures en stages plaatsen", vindt Goedhart. Ook roept de stichting Zeeuwse organisaties die nu nog geen stage aanbieden, om dat toch te overwegen. "De jeugd heeft de toekomst en het is van belang om ook op die manier te investeren in de Zeeuwse arbeidsmarkt."

Lees ook: