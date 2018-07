Barbecueën mag, maar alleen met een emmertje water binnen handbereik

Kinderen bij een show van het animatieteam (foto: Omroep Zeeland)

Het is tropisch warm, dan zit je lekker in je tentje of je caravan op de camping. Bij camping Julianahoeve in Renesse weten ze er wel raad mee. Er zijn nu zo'n vier- tot vijfduizend gasten die allemaal genieten van zon, zee en strand. "Maar ze hebben wel een folder meegekregen met informatie over code rood", vertelt Youri van de receptie. "Daar staat in waar ze op moeten letten en wat ze moeten doen als er brand uitbreekt."

Oppassen met vuur

Want het is kurkdroog in Renesse. "Niet alleen op de camping, maar ook in de omgeving", zegt Yoeri. "Dus het is oppassen geblazen. Geen open vuur, geen kaarsen laten branden en als je gaat barbecueën een emmer water erbij zetten."

Niets te klagen

Een man die voor zijn caravan de barbecue heeft aangestoken, houdt zich keurig aan de regels. "Het is kurkdroog, dus ik heb een gieter met water naast de BBQ staan. De kinderen hebben honger, dus ik heb er snel wat vlees opgelegd. We genieten van deze heerlijke zomer, we hebben echt helemaal niets te klagen."

Campinggasten genieten van de zomer.