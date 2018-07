Zeeland wordt wakker: fietssluis, 103-jarige en barbecueën met een emmertje ernaast

Kinderen bij een show van het animatieteam (foto: Omroep Zeeland)

Zon, zee, strand... droogte en vuur

De droogte houdt de campinggasten van de Julianahoeve in Renesse niet echt bezig, ze genieten vooral van zon, zee en strand. Toch moeten ze er wel rekening mee houden en oppassen met vuur. Geen open vuur, geen kaarsen laten branden en als je gaat barbecueën een emmer water erbij zetten."

Omwonende Francois van Oosterhout heeft geregeld dat de gemeente een fietssluis plaatste aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Van illegaal fietspad naar veilig voetpad

'Het is een voetpad!' 'Nee, een fietspad!' Die welles-nietes-discussie werd in het verleden vaak gevoerd op de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. Fietsers reden onbewust op het voetpad. Omwonende Francois van Oosterhout trok aan de bel bij de gemeente, een fietssluis is het - voorlopige - resultaat.

De 103-jarige mevrouw de Jonge-Guiquiere uit Oost-Souburg praat met de burgemeester van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

103 jaar oud

Afgelopen weekend werd ze 103 jaar oud, mevrouw De Jonge-Guiquiere uit Oost-Souburg. Ze woont nog zelfstandig, kookt haar eigen eten en weet wat er in de wereld gebeurt. Haar geheim: "Ik doe alles wat niet mag."

Vlas trekken bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Het weer

Er trekken vandaag een paar wolkenvelden over, de zon zal echter over het algemeen uitbundig schijnen en het blijft droog. Er waait een meest matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4 en daardoor is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden dieper landinwaarts.