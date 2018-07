Nieuwe fietssluis in Vrouwenpolder moet zorgen voor veiligheid van voetgangers

Van Oosterhout kent de buurt goed en hoorde regelmatig klachten. "Oudere voetgangers rekenen erop ongestoord op het voetpad te kunnen lopen en niet te hoeven weg te springen voor bellende fietsers", zegt hij. Toch is Van Oosterhout reëel, want hij denkt niet dat de fietssluis het probleem geheel oplost. "Helemaal geen fietsers op het voetpad, daar reken ik niet op, maar ik verwacht wel dat de frequentie fietsers aanzienlijk minder zal zijn."

Het is even wennen

De markeringen op de grond, de fietssluis en het verkeersbord dat 'voetpad' aangeeft, voor sommige fietsers roept het nog steeds vraagtekens op. "Toen we erop reden, dacht ik: 'Tsja hier horen we niet te fietsen'", zegt een fietser die net van het voetpad afrijdt. "De bewegwijzering hadden we of niet gezien of het was niet zo duidelijk, maar het gebeurt geen tweede keer!", zegt hij lachend en fietst daarna rustig door over het fietspad.

Omwonende Francois van Oosterhout heeft geregeld dat de gemeente een fietssluis plaatste aan de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Het is een tijdelijke oplossing, over een jaar tot twee jaar gaat de hele Fort den Haakweg op de schop en worden alle verkeersstromen gescheiden. Maar tot die tijd hoopt Van Oosterhout dat dit een goede oplossing is om de situatie veiliger te maken.