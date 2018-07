'Criminele 'weldoener' steekt geld in Zeeuwse club of vereniging'

Criminele 'weldoeners' sponsoren allerlei soorten clubs. (foto: ANP)

De criminelen steken geld in clubs en verenigingen om goede sier te maken. In welke gemeente de criminele 'weldoener' actief is en waar het geld ingestoken wordt, wordt voorlopig niet openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor alle andere zaken in het land. "De zaken die we hebben onderzocht zijn strikt vertrouwelijk en het zijn nog lopende onderzoeken", aldus onderzoeker Toine Spapens tegenover Nieuwsuur.

Weldoener bekend bij gemeente

Wel blijkt dat in 35 procent van de Nederlandse gemeenten de criminele weldoener bekend is. Volgens de onderzoekers zijn er vijf typen 'weldoeners': bij sportverenigingen, goededoelenstichtingen, evenementen, zorg en 'wijkkoningen' die optreden als weldoeners.

De zogenoemde weldoeners doen van alles voor de clubs. Zo betalen ze bij een voetbalclub een reclamebord, of de complete jeugdopleiding. Of ze kiezen voor het financieren van evenementen of blijken met stichtingen de meest uiteenlopende goede doelen te ondersteunen. Die stichtingen worden echter ook misbruikt voor criminele activiteiten.