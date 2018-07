Duo op snorfiets rijdt rond met cocaïne en weegschaaltje

Politie (foto: ANP)

Toen de agenten de jongemannen aan de kant zetten, bleek uit de identiteitscontrole dat het duo vaker met de politie in aanraking was geweest, voor onder meer overtreding van de Opiumwet. Een controle aan de kleding volgde en ook deden de agenten een onderzoek in de buddyseat van de snorfiets.

Rollerbank

Daar troffen de agenten een weegschaaltje en 14 gram cocaïne aan. De twee verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De snorfiets wordt technisch onderzocht op het bureau. Met de rollentestbank zal worden gecontroleerd of de snelheid hoger is dan toegestaan.