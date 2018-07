Op zoek naar een camping met 50 kilo lood en een kabelschaar in de laadruimte

(archieffoto) (foto: ANP)

De verdachte was naar eigen zeggen op weg naar een camping. Toen agenten door het raampje van het busje naar binnen keken, zagen ze iets liggen "wat ze niet helemaal thuis konden brengen". De bestuurder van het busje gaf toestemming om achterin de wagen te kijken. Daar troffen de agenten verschillende rollen lood aan. In totaal bleek het later zo'n 50 kilo te zijn. Ook zagen de agenten een kabelschaar achterin de auto liggen.

Waar komt het lood vandaan?

De 54-jarig bestuurder van het busje vertelde drie verschillende verhalen over de herkomst van het lood. Echter, geen één van die verhalen kwam geloofwaardig over en daarom is het lood en de kabelschaar in beslag genomen. De man kreeg een bekeuring voor het vervoer van inbrekerswerktuig. Er wordt door de politie onderzoek gedaan waar het lood vandaan komt.