Ooit exotisch sierplantje, nu gevaar voor waterkeringen en bouwwerken

"Een gevaar voor onze waterkeringen en bouwwerken", zo noemt waterschapsbestuurder Rian de Feijter de opruk van de Japanse duizendknoop. Een sierplant uit Azië die hier geen natuurlijk vijanden heeft en daardoor steeds meer in onze bermen woekert. "Inmiddels zijn bij ons honderd plekken in Zeeland bekend waar de Japanse duizendknoop voorkomt. En dat zijn dan alleen nog maar gebieden in beheer van het waterschap!"

Chemisch bestrijden

Sinds dit najaar experimenteert waterschap Scheldestromen met het bestrijden van de invasieve exoot. Dat is erg lastig omdat de wortels wel tot vier meter onder de grond kunnen reiken. "We hebben een stuk behandeld met heet water en een ander deel met glyfosaat. Dat laatste lijkt het beste te werken. De Japanse duizendknoop geeft zo'n overlast, dat we toestemming hebben om die chemisch te bestrijden."

De plant injecteren met glysofaat lijkt het best te werken (foto: Omroep Zeeland)

De oprukkende Japanse duizendknoop zorgt voor onverwachte kosten voor waterschap Scheldestromen, volgens Rian de Feijter. "Als we die honderd plekken drie keer per jaar behandelen kost dat 300.000 euro. Een gigantisch bedrag, dat niet voorzien was in de begroting. Maar we hebben geen keuze, laten doorwoekeren levert later nog grotere problemen op."

Oproep aan Zeeuwse terreinbeheerders

De waterschapsbestuurder doet een oproep aan de andere terreinbeheerders in Zeeland om ook de Japanse duizendknoop aan te pakken. "Het heeft geen zin als wij alleen bestrijden. Ik hoop dat Provincie, Rijkswaterstaat en gemeenten ook tot actie over gaan."