Tolhoek twee jaar langer bij LottoNL-Jumbo

Antwan Tolhoek (foto: LottoNL-Jumbo)

De coureur uit Yerseke is bezig aan zijn tweede jaar bij de grootste wielerploeg van Nederland. Daarvoor reed hij één jaar voor Roompot. Tolhoek zegt op de website van zijn ploeg blij te zijn met het vertrouwen. "Ik werk al vier jaar samen met mijn trainer Grischa Niermann. Dat gaat heel goed en hij is belangrijk voor mij. Als ploeg maken we een grote ontwikkeling door en hetzelfde geldt voor mij persoonlijk. Bij deze ploeg zit ik op de juiste plaats en dat laat ik op de fiets ook wel zien. Ik kan bovendien met iedereen goed opschieten en dat is ook belangrijk."



Blij met speciale renner

Ook manager Richard Plugge van LottoNL-Jumbo is blij dat Tolhoek langer bij de ploeg blijft. "Antwan laat zien waarom verlenging een goede keuze is geweest. We hadden al snel gezien dat hij veel potentie heeft en een speciale renner is, die snel leert. We wilden vroeg verlengen en de zekerheid hebben dat Antwan voor ons blijft koersen. Dat past in onze visie van talentontwikkeling."

