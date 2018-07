Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij ongeval 's-Heerenhoek

Bij een ongeval op de Lange Noordweg bij 's-Heerenhoek is een zwaargewonde gevallen. De auto waar de persoon in reed is door nog onbekende oorzaak in een sloot beland. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere hulpdiensten rukten uit om de persoon uit zijn auto te bevrijden. In eerste instantie gingen de hulpdiensten ervan uit dat het slachtoffer bekneld zat, maar dat bleek later niet te kloppen. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. Meerdere hulpdiensten rukten uit (foto: HV Zeeland )