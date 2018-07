Drugsvondst marinierskazerne Doorn: 'Nu snap ik waarom ze niet naar Zeeland willen'

ingang Marinierskazerne Doorn (foto: Omroep Zeeland)

Het bericht over de drugsvangst werd als eerste op twitter gemeld door de Koninklijke Marechaussee. In een reactie op dat bericht schrijft Peter Cijsouw: "Daarom willen ze niet naar Vlissingen, die boeven." Ook iemand die zichzelf Haanhoff noemt reageert: "Nu snap ik waarom ze niet naar Zeeland wilden." Het twitteraccount van 'OfficialJanoe' reageert met "In Zeeland kunnen ze hun handeltje niet voortzetten? Lekker opdoeken dat zooitje. Heb je niks aan."

Landelijke media als de Telegraaf melden de drugsvondst prominent op hun websites en op twitter. Tom Aarts reageert daar met: "Relatiegeschenk aan mariniers te vroeg ontdekt....verhuizing nu in gevaar."



Video-website Dumpert.nl zegt een filmpje te hebben met daarop de drugsvondst op het kazerneterrein in Doorn.