Deel dit artikel:











Hooi vat vlam bij Lewedorp

Aan de Lewedijk bij Lewedorp heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed in een veld met hooi. De brandweer rukte in verband met de droogte met meerdere voertuigen uit. Het vuur was snel onder controle.

De brand woedde in een veld met hooi aan de Lewedijk bij Lewedorp (foto: Omroep Zeeland ) De brandweer werd geholpen door een aantal boeren die met water het land besproeiden. Door de aanhoudende droogte kan een natuurbrand zich snel verspreiden en daarom rukt de brandweer uit met meer wagens dan ze normaal zouden doen. Door de aanhoudende droogte verkeert de brandweer in de hoogste staat van paraatheid.