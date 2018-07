Japanse duizendknoop in de tuin? Dit moet je doen!

De Japanse duizendknoop rukt in heel Nederland op. Op sommige plekken is het een ware plaag. In Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze er zoveel last van dat de schade is opgelopen tot een half miljard euro. De plant heeft zo'n kracht dat hij dwars door funderingen heen groeit en stoepen of fietspaden omhoog duwt.

Doorwoekeren richting stad

De gemeente Amersfoort stuurde hun inwoners een brief met daarin de vraag of ze willen kijken of er een Japanse duizendknoop in hun tuin groeit. Als dit het geval is, komt de gemeente langs om de plant chemisch te bestrijden. Volgens waterschap Scheldestromen is het zo erg in Zeeland nog niet, maar moeten we snel aan de slag om te voorkomen dat de plant doorwoekert richting stad.

De Japanse duizendknoop groeit dwars door wegen heen (foto: Omroep Zeeland)