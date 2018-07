Rechtszaak stelende Zeeuwse butler uitgesteld

Hotel Huis ter Duin in Noordwijk (foto: ANP )

De zaak zou morgen behandeld worden, maar er moet nog een psychologisch rapport worden opgesteld.

Juwelier herkende de sieraden

De butler was de persoonlijk assistent van de hoteleigenaar. Zo kreeg hij juwelen en diamanten van hotelgasten in handen. Die moest hij in de hotelkluis bewaren. Volgens de Telegraaf zou hij de diamanten, robijnen en de sieraden naar een bevriende juwelier in Antwerpen hebben gebracht. Daar zou die ze hebben verwisseld met nepdiamanten en -robijnen. Om zo de echte edelstenen te verkopen.

De praktijken kwamen in 2016 aan het licht toen de butler een exclusief collier te koop aanbood bij een Amsterdamse juwelier. Die herkende de halsketting, omdat hij die zelf had verkocht. Daarom nam de juwelier contact op met de koper. Toen die aangaf het sieraad helemaal niet te willen verkopen, maar slechts in bewaring had gegeven, liep de butler tegen de lamp.

Werken in Zeeuwse horeca

De butler heeft korte tijd vastgezeten en is later op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij geen contact opnam met de slachtoffers of medeverdachten.

De Telegraaf meldde in augustus 2016 dat de butler terug in Terneuzen bij zijn ouders zou wonen en op zoek zou zijn naar werk in de Zeeuwse horeca. Volgens zijn advocaat zou hij weer willen gaan werken om met het verdiende geld zijn slachtoffers terug te kunnen betalen. Of hem dat ook daadwerkelijk is gelukt, is niet bekend.

De rechtszaak komt in november opnieuw voor.

