Opblaasbare zwembadjes bieden verkoeling aan terrasgasten

Anouska van der Leek spat samen met haar dochtertje Jaslynn met haar voeten in het opblaasbare zwembadje. "Ik vind het eigenlijk meer voor kinderen om erin te badderen, maar het is wel verkoelend op zo'n warme dag", zegt ze. Haar dochtertje vindt het water wel koud, maar dat komt omdat ze in de schaduw zitten. Een eindje verderop in de zon zit Juergen Hilgefoat uit Keulen te genieten. "Ik heb het nog nooit eerder gezien. Koele voeten en een koud biertje, een perfecte combinatie!", zegt Hilgefoat.

Vijf voetenbadjes

De vijf opblaasbare badjes heeft Ramon Alewijnse In Utrecht gekocht: "Ik heb eerst mijn Utrechtse zus gevraagd of ze badjes kon brengen, omdat ik dacht dat ze hier in Vlissingen wel uitverkocht zouden zijn", zegt Alewijnse lachend. Voor de zekerheid heeft hij er ook nog drie in zijn auto liggen. "Zolang het zonnig en warm blijft, blijven de badjes staan en wie weet dat ik er meer neerzet. We hebben er in ieder geval de ruimte voor!", aldus Alewijnse.