Schoonmaken van Stavenisse geeft Gert Eerland nieuwe energie

Eerland was al een bekende inwoner van Stavenisse omdat hij daar jaren een bakkerij had. Daar moest hij mee stoppen omdat hij problemen kreeg aan zijn hart. Toen daarna zijn linkerbeen en een deel van zijn rechtervoet moesten worden afgezet, kwam hij in een scootmobiel terecht. "Ik viel in een gat, want hobby's had ik niet", legt Eerland uit. Ook had hij het zwaar om te accepteren dat hij niet meer kon lopen. Alles veranderde toen hij zijn nieuwe vrijwilligerswerk oppakte.

Een steentje bijdragen

Eerland wilde zich weer nuttig maken en sociaal bezig zijn. Hij ruimt vuil op vanuit zijn scootmobiel. In de mand voorop zit een vuilniszak. Het vuil dat hij tegenkomt ontsnapt niet aan zijn grijper. Zelfs de kleinste peuk wordt opgepakt en dat allemaal met een vrolijke glimlach. "Ik ontmoet onderweg altijd mensen en je hebt zo een nieuwe vriendenkring opgebouwd."

Het wordt nu niet meer zo makkelijk weggegooid, want het is schoon nu." Gert Eerland

Eerland is nu ruim drie maanden bezig en heeft in die tijd meer dan acht volle vuilniszakken van de straten van Stavenisse gehaald. Eerland: "Ik probeer Stavenisse helemaal schoon te houden." Hij merkt ook dat het effect heeft. "Het wordt nu niet meer zo makkelijk weggegooid, want het is schoon nu. Als je het nu weggooit, dan zie je het echt liggen."

Inmiddels is ook het onkruid niet meer veilig

Omdat het vuil minder wordt, is het voor de vrijwilliger tijd om het takenpakket uit te breiden. Hij heeft inmiddels ook een onkruidbrander en schoffel bij zich op zijn scootmobiel. Daarmee haalt hij ook onkruid weg. Ook merkt hij in zijn scootmobiel als geen ander waar de putten zich bevinden in de weg. Die markeert hij met krijt. Daarna meldt hij het bij de gemeente zodat die de weg aan kunnen pakken. En zo wordt Stavenisse iedere dag een stukje mooier.