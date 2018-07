Voor dit werk moet je geen hoogtevrees hebben

De Thoolse brug is al gedaan en vanavond was de Vossemeersebrug aan de beurt. "De leuningen worden niet meer gebruikt", zegt Richard van Belzen van aannemer Volkerinfra. "Dus halen wij ze in opdracht van Rijkswaterstaat weg. Dat scheelt ook weer onderhoud." Het gaat om leuningen hoog boven de weg, bovenop de brug. Die werden in het verleden gebruikt bij onderhoud.

Werk op grote hoogte

Het verwijderen gebeurt door een speciaal team. "Mannen die gewend zijn om op grote hoogte te werken", zegt Van Belzen. "Er stond wel een stevige wind maar daar kunnen ze wel mee omgaan." Het werk aan de Vossemeersebrug duurde de hele dag.

Richard van Belzen over het verwijderen van de leuningen op de Vossemeersebrug

De Slaakbrug

Op zaterdag 28 juli volgt nog de Slaakbrug. In verband met het gevaar van vallend materieel geldt dan tussen 07.00 en 19.00 uur een afsluiting voor het gemotoriseerde wegverkeer. Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Fietsers kunnen wel passeren over het middengedeelte van de brug. Ook hulpdiensten kunnen in het geval van calamiteiten gebruik maken van de hoofdrijbaan. Rijkswaterstaat zet verkeersregelaars in om hen hierbij te begeleiden.

Hinder voor de scheepvaart

De scheepvaart ondervindt wat hinder door het werk. Tijdens de uitvoering wordt steeds dat deel van de waterweg afgesloten waarboven men aan het werk is. Doorvaart blijft wel mogelijk. Rijkswaterstaat zet daarvoor scheepvaartbegeleiding in.