Joannathan Duinkerke verovert brons op WK

Joannathan Duinkerke uit Goes heeft in Parijs brons veroverd op de Inas games Paris oftewel het wereldkampioenschap voor ID-renners. Hij won op enige afstand van de winnaar Erik Javier Sarango Tufino uit Ecuador en de Belg Lars de Jong de sprint voor de derde plaats.

Joannathan Duinkerke laat via Facebook weten nogal gemengde gevoelens te hebben over het resultaat. Aan de ene kant, schrijft hij, was het veroveren van de titel én de regenboogtrui zijn grote droom. "Maar ik besef ook dat als er 10 verschillende landen aan het vertrek staan en je word 3e dan is dat denk ik niet slecht."

ID staat voor "Intellectual Disability", oftewel mensen met een verstandelijke beperking.

Joannathan Duinkerke won ook vorig jaar op het WK voor ID-renners de bronzen plak. Dat was toen al de zoveelste prijs in zijn succesvolle wielercarriere. Hij fietste al een hele erelijst bij elkaar met titels, prijzen en zelfs goud op de Special Olympics. Daarnaast werd Joannathan maar liefst zes keer uitgeroepen tot Zeeuws aangepast sporter met een verstandelijke beperking van het jaar.