Dode gevonden in flat in Middelburg

Op de bovenste verdieping van een flat aan de Driewegenhof in Middelburg is afgelopen nacht een dode gevonden. Het onderzoek van de politie is inmiddels in volle gang.

Onderzoek in flat in Middelburg (foto: HV Zeeland) Een gedeelte van de galerij bij een woning op de bovenste etage is afgezet. Medewerkers van de afdeling Forensische Opsporing zijn bezig met sporenonderzoek op de galerij. Het slachtoffer werd rond 03.15 uur op de galerij van één van de flats aan Driewegenhof in de Middelburgse wijk Dauwendaele gevonden. Later vandaag komt de politie met meer informatie.