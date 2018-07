Deel dit artikel:











Flatdode Middelburg is Goesenaar; misdrijf uitgesloten

De 36-jarige Goesenaar die afgelopen nacht dood gevonden werd op de galerij van een flat aan de Driewegenhof in Middelburg is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is gebleken uit onderzoek, aldus de politie.

Onderzoek in flat in Middelburg (foto: HV Zeeland) De man werd daar rond 03.15 uur zwaargewond aangetroffen door agenten. Ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. De man is ter plaatse overleden. Doodsoorzaak nog niet bekend In de woning waar de man eerder op de avond verbleef waren nog twee andere mannen aanwezig. Zij zijn door de politie als getuige gehoord. De galerij is afgezet geweest voor het politieonderzoek. De bewoners van de bovenste etage van de flat mochten tijdelijk hun woning niet verlaten