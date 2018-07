Han (81) heeft al 60 jaar een prikkelende hobby

Het begon voor Han rond zijn twintigste. Een collega van hem in het onderwijs kweekte cactussen en vetplanten. Toen Han een stekje van hem kreeg, was hij meteen verkocht. Toch had het ook anders kunnen lopen. "Als ik een vishengel had gekregen, was ik misschien wel een visfanaat geworden. Ik was wel altijd al geïnteresseerd in planten, maar als mijn collega er niet was geweest dan had ik nu deze hobby niet gehad."

Inmiddels heeft Han duizenden cactussen in een kas in zijn achtertuin staan. Sommige zijn wel vijftig jaar oud en erg kostbaar. Ook heeft hij een aantal zeldzame soorten staan. Han is gemiddeld drie uur per dag in de kas te vinden. Hij verzorgt de cactussen door ze te verplanten, te enten en af en toe wat water te geven. "Soms moet ik mijn kas uit en terug het huis in, want ik moet ook wel eens stofzuigen voor mijn vrouw."

Zij is overigens niet zo onder de indruk van de hobby van haar man. "Ze komt nooit in de kas. Als ik een mooie cactus heb moet ik hem meenemen om hem aan haar te laten zien." Han zaait alle cactussen zelf. Die haalt hij bij een veredelaar, die de zaden weer uit allerlei exotische landen haalt. Toch heeft Han nooit de drang gehad om naar zo'n land te emigreren: "Ik ben een echte Middelburger"

Zeeuwse cactusvereniging

Han is één van de zeven grondleggers van de Zeeuwse tak van de Nederlandse cactusvereniging. Vijftig jaar geleden zag de vereniging in Zeeland het levenslicht. Nog altijd komen de leden bij elkaar om tips uit te wisselen of mooie exemplaren aan elkaar te laten zien. Wel is het aantal cactuskwekers van de vereniging is in de vijftig jaar sterk afgenomen. In het begin waren er 75 leden, nu zijn er nog maar 25.