Zeeland wordt wakker: Dode in Middelburg, prikkelende hobby en werken op hoogte

Politieonderzoek bij flat in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Dode gevonden

Op de bovenste verdieping van een flat aan de Driewegenhof in Middelburg is een dode gevonden.

Specialisten van het rope-team aan het werk, hoog op de brug. (foto: Omroep Zeeland)

Hoogtevrees is niet handig

Rijkswaterstaat laat deze week de leuningen op de bogen verwijderen op de bruggen over het Schelde-Rijnkanaal. De leuningen worden niet meer gebruikt, maar moeten nog wel onderhouden worden. Daarom is besloten ze weg te halen. Maar voor dat klusje is het niet handig als je hoogtevrees hebt..

Dirk Boehle en Steven van de Velde in actie (foto: ANP)

Net niet

Het is Dirk Boehlé uit Hulst en Steven van de Velde net niet gelukt om te stunten tegen de nummers één van de wereldranglijst op het EK beachvolleybal. In drie sets werden ze verslagen door het Poolse duo Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

Han Mesu (81) kweekt al zestig jaar lang cactussen in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Al zestig jaar een prikkelende hobby

"Als je geen geduld hebt, kan je beter sla of bloemkool telen." Aan het woord is de 81-jarige Han Mesu die al bijna zestig jaar cactussen kweekt. En daarbij is geduld een schone zaak.

Kinderen zoeken verkoeling in de Westerschelde bij het badstrand in Vlissingen (foto: Adrie Gideonse )

Weer

Vandaag is het vrij zonnig. Het wordt 23 tot 26 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke en later noordelijke wind. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen verloopt vrij zonnig. Het wordt warmer dan vandaag.