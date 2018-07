Eerste cao bij Vesta Terminals levert meer loon en dertiende maand op

Vesta Terminal in Vlissingen (foto: Vesta Terminal)

Verder zijn, volgens de vakbond, goede afspraken gemaakt over een WW-reparatie en andere toeslagen. Ook is het zogenoemde loongebouw aangepast waardoor de medewerkers op langere termijn meer kunnen gaan verdienen.

Tevreden vakbond

Ruud Wennekes, bestuurder bij FNV Havens, spreekt over een 'fantastisch resultaat' voor de medewerkers van het overslagbedrijf in Vlissingen. Voor het afsluiten van deze cao was het overigens wel nodig om de onderhandelingen te onderbreken en te dreigen met acties.