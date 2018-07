Deel dit artikel:











Brandje in tarweveld bij Nieuw-Namen (foto: ANP )

Aan de Engelbertstraat bij Nieuw-Namen is vanmorgen brand uitgebroken in een tarweveld. Vanwege de melding en de droogte had de brandweer flink opgeschaald, maar bij aankomst bleek de omvang van de brand mee te vallen.