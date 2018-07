Inbraak boerderijwinkel: kassa en collectebussen meegenomen

Inbraak in boerderijwinkel (foto: Facebook Tollenaar)

De dieven hebben het geld uit de la gehaald en twee collectebussen meegenomen. De bussen voor stichting Prinses voor een dag en voor stichting Hulphond waren volgens Janneke Biersteker van de winkel al redelijk gevuld.

Biersteker: "Het is gewoon vervelend dat iemand bij je binnen is geweest, gelukkig valt de materiële schade in de winkel mee." De buit wordt geschat op enkele honderden euro's.

Janneke Biersteker over de diefstal in haar boerderijwinkel