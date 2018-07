Toeristen op Tholen krijgen meer informatie over het eiland

Informatiebord aan de Smidsstraat in Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

Op 3 maart 1945 waren er vier dodelijke slachtoffers te betreuren in Poortvliet, doordat er een V1- raket van de Duitsers neerstortte en ontplofte. "In totaal zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog 42 van die projectielen neergekomen", zegt Fred van den Kieboom, de gemeente-archivaris van Tholen. "Alleen in Poortvliet zijn daar mensen bij om het leven gekomen. Dat is een van de verhalen die we aan de toeristen willen vertellen."

Verhaal leeft nu nog steeds

"Er was een lanceerinrichting vlakbij Rotterdam en van daaruit schoten de Duitsers hun raketten naar Antwerpen, de havenstad die ze plat wilden bombarderen. En als vergelding voor de bombardementen van de geallieerden op de Duitse steden", vervolgt Van den Kieboom. "Het verhaal van de slachtoffers leeft nog heel erg bij de nabestaanden, ook vandaag de dag nog. Er komen heel wat familieleden uit het hele land naar de onthulling."

Fred van den Kieboom over het informatiebord in Poortvliet.

Poortvliet is één van de 22 locaties in de gemeente Tholen waar informatieborden worden geplaatst. De borden worden geplaatst langs fiets- en wandelroutes, zodat bezoekers tijdens het fietsen of wandelen meer te weten kunnen komen over de omgeving. De borden geven informatie over onder andere de Vliedberg in Westkerke, de haven van Tholen en de bunkers in Stavenisse.