Vijf buitenbranden in 24 uur tijd, dit is waarom de brandweer nu op scherp staat

Vijf branden geblust in 24 uur tijd (foto: Google / Omroep Zeeland)

De voorlopig laatste in deze reeks buitenbranden in de afgelopen 24 uur woedde in een tarweveld bij Nieuw-Namen. Vanwege de droogte had de brandweer flink opgeschaald, maar toen de brandweer aankwam bij het veld aan de Engelbertstraat bleek dat de brand wat kleiner was dan de eerste melding deed geloven. Het vuur was dan ook al snel geblust.

Duinbrandje snel geblust (foto: HV Zeeland)

De avond ervoor was de brandweer uitgerukt voor een duinbrand bij Vebenabos, tussen Dishoek en Vlissingen. Daarbij ging een stuk duin in vlammen op. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. In de duinen bij Dishoek en Vlissingen heeft de brandweer vorige week al twee keer eerder een duinbrand moeten blussen.

Het brand woedde aan de Lewedijk bij Lewedorp (foto: HV Zeeland )

Eerder op de dag stond een veld met hooi in brand bij Lewedorp. Mede dankzij de hulp van enkele boeren die het hooiveld aan de Lewedijk met water besproeiden was het vuur gistermiddag snel geblust. Kort daarvoor stond er ook een graanveld aan de Tweede Dijk bij Sint-Maartensdijk in brand. Door snel ingrijpen van de brandweer bleef ook daar de schade beperkt.

Het vuur was na een half uur onder controle. (foto: Omroep Zeeland)

En deze drukke blusdag begon gisterochtend met een duinbrand bij de Banjaard, vlakbij de Oosterscheldekering. De brandweer was er ook daar snel bij en had het vuur snel onder controle.

Snelle reactie brandweer van levensbelang

Deze opsomming van buitenbrandjes in 24 uur tijd laat zien dat de snelle reactie van de brandweer van levensbelang is. Want door de droogte en de vrij harde, droge wind van gisteren kan zo'n buitenbrand zich ontzettend snel verspreiden.

Daarom is de brandweer nu in de hoogste staat van paraatheid. En als er brand uitbreekt op de Kop van Schouwen of de Mantelinge wordt meteen opgeschaald naar GRIP 2, vertelt Hoofdofficier van dienst van de brandweer Jeroen Brussé.

Bij GRIP 2, die afkorting staat voor regionale inzetprocedure, rukt de brandweer uit en komt er ter plekke een team bestaand uit onder meer brandweer, politie en GGD. En er wordt ook een tweede crisisteam opgezet in Middelburg.

'Veel toeristen'

De twee crisisteams, op locatie en in Middelburg, moeten als dat nodig zorgen voor een snelle ontruiming van omliggende gebieden. "Je zit nu met veel toeristen, maar ook met vrij dichtbevolkte kernen naast natuurgebieden, dus als daar brand uitbreekt moeten we snel handelen", aldus Brussé.

Bij een incident dat gevolgen heeft voor de omgeving (bijvoorbeeld door bos- of duinbrand, een gaswolk of de noodzaak tot ontruiming van gebouwen) wordt GRIP 2 van kracht. Dan komt naast leiding ter plekke ook het Regionaal Operationeel Team (ROT) bijeen. Daarin zitten vertegenwoordigers van brandweer, geneeskundige dienst en politie aangevuld met een voorlichter, een functionaris informatievoorziening en een secretaris. Als het voor de afhandeling van het incident noodzakelijk wordt geacht kunnen ook vertegenwoordigers van andere organisaties (bijv. Rijkswaterstaat, een nutsbedrijf of Defensie) deel uitmaken van het ROT.

"Omdat het nu zo erg droog is zitten daar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bij", legt Brussé uit. Hij raadt mensen dan ook aan om geen barbecue of kampvuur aan te steken in de buurt van bossen en duinen. "Want zeker nu met die wind kan een vuur kan zich erg makkelijk verplaatsen."

Hoe snel een bermbrand om zich heen grijpt

Ook de Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt voor het snel verspreiden van buitenbranden. Als voorbeeld verspreidt de veiligheidsregio een filmpje van een verkeerscamera van Rijkswaterstaat waarop te zien is hoe snel een bermbrand om zich heen grijpt. "Peuken en afval binnenboord graag", is de boodschap van Rijkswaterstaat.

En met die droogte helpt het ook niet als er mensen brand gaan stichten, zoals gisteravond laat in Middelburg. Daar was op de Mortiereboulevard een pallet met karton in brand gestoken. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stapel pallets ernaast.

Pallet vol karton staat in brand op de Mortiereboulevard in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De politie heeft wel nog verklaringen afgenomen van getuigen, maar vooralsnog zijn er nog geen verdachten opgepakt. De brandweer had het vuur al snel onder controle, maar was daarna nog wel een tijdlang bezig met het nablussen van de smeulende resten.

Nablussen smeulende resten palletbrand Middelburg (foto: HV Zeeland)

Omdat er geen gewassen in brand stond, telt deze brand niet mee in het bovenstaande overzicht van buiten- en natuurbranden. Maar een vonkje van dit vuur kan in de droge, dorre natuur en akkerlanden terechtkomen en zo alsnog uitgroeien tot een grote natuurbrand. Dus dit brandje had er wel een indirect kunnen aansteken.

Verhoogd risico

Al sinds eind vorige maand is in Zeeland fase 2 ingesteld voor natuurbranden door de Veiligheidsregio Zeeland. Dat betekent dat er een verhoogd risico is op een natuurbrand, die zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelt. Fase 2 vervangt de vroegere codes oranje en rood.

