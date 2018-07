Gevangene zwaargewond bij steekpartij in Torentijd

(foto: Omroep Zeeland)

De twee kregen ruzie in een gemeenschappelijke ruimte met een keukengedeelte. Waarover ze ruzie hadden, is niet bekendgemaakt.

Naar het ziekenhuis

De zwaargewonde gevangene is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Inmiddels is hij weer terug in zijn cel. Er is aangifte gedaan tegen zijn aanvaller, de dader is tijdelijk overgebracht naar een arrestantencomplex.

Beide gedetineerden worden vanwege deze steekpartij overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting. Waar ze naartoe gaan, wordt niet naar buiten gebracht.