Strandwachten en kitesurfer redden vier kinderen uit de zee

Strandwachten staan paraat bij Strandpost Cadzand (foto: Strandpost Cadzand)

De Strandpost Cadzand drukt via Twitter iedereen nog eens op het hart om altijd goed op de kinderen in jouw gezelschap te letten en om ze nooit te ver de zee in te laten gaan.

Ook de Reddingsbrigade Nederland waarschuwde onlangs nog dat steeds meer ouders hun kroost uit het oog verliezen. De Nederlandse strandwachten wijten het aan te veel kijken naar je telefoon. De nationale reddingsbrigade is daarom onlangs een campagne gestart om iedereen bewust te maken van de risico's.