Minder huisuitzettingen op Walcheren dankzij nieuwe aanpak

Woongoed werkt samen met de gemeente Middelburg, Orionis Walcheren en Porthos in het project vroegsignalering. Dat betekent dat een speciaal team direct contact opneemt met huurders, zodra de huur niet betaald wordt. Zo wil Woongoed huisuitzettingen tegengaan én tegelijkertijd voorkomen dat er meer schulden ontstaan.

Uitzettingen voorkomen

Na een proefperiode is nu besloten om door te gaan met het project tot mei volgend jaar. "De proef is succesvol verlopen", zegt Petrie Pijnenborg van Woongoed. "We hebben uitzettingen kunnen voorkomen door er snel bovenop te zitten. De gezamenlijke aanpak is succesvol. Huurschulden zijn nu eerder in beeld en betalingsachterstanden worden teruggedrongen."

Woongoed heeft ongeveer 6000 huurders. Bij de eerste proef hadden zo'n 500 huurders een betalingsachterstand, dat liep terug naar 400. Tijdens de eerste proefperiode hoefde er niemand uit huis gezet te worden. Vorig jaar waren er vier ontruimingen door huurschulden, in 2016 waren dat er nog zeven.

Niet alleen huurschulden

"Vaak gaat het niet alleen om een huurschuld, maar zijn er meer schulden", zegt Ingrid van Zimmeren, directielid van Orionis Walcheren. "Als we er snel bij zijn voorkomen we dat de schulden verder oplopen en kunnen we iets doen aan de problemen van de huurders. Want meestal is er meer aan de hand. Vaak zijn mensen blij dat we mee willen denken."