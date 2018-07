Als het straks niet gaat hagelen, wordt 2018 een uitstekend wijnjaar

Vink bottelt ieder jaar zo'n 2500 flessen witte wijn en rosé. En hij is blij met het goede weer. "Mijn enige zorg is dat er straks bijvoorbeeld hagel komt, dan gaan de druiven kapot", zegt hij. Maar ook als er in het najaar veel regen valt en de luchtvochtigheid hoog wordt bestaat de kans op schimmels in de druiventrossen.

Vijand

Een andere vijand is de suzuki-vlieg. "Dat is een soort fruitvlieg, alleen deze zit op goed fruit. Omdat we met de druiven als laatste in de fruitoogst zitten, is de kans dat er veel van die vliegjes zijn erg groot, dus dat is een bedreiging. Maar de vlieg overleeft een temperatuur van 32 graden niet, dus dat komt wel goed de komende tijd", zegt Vink.