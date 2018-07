Gemeenten doen onkruidbranders in de ban vanwege risico op brand

Bestrijding onkruid met onkruidbrander (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenten Borsele, Goes en Noord-Beveland zijn tijdelijk helemaal gestopt met de onkruidbestrijding. Hulst, Sluis, Terneuzen en Veere zijn gestopt met het gebruiken van branders en hete lucht in de buurt van begroeiing, maar gebruiken die methodes nog wel bij bestrating, als er geen begroeiing in de buurt is.

Heet water

Kapelle, Middelburg, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Vlissingen zijn ook helemaal gestopt met het gebruiken van branders, maar daar worden nog wel andere methoden gebruikt, zoals heet water. Tholen gebruikt nu alleen de combinatie van grote staalborstels en veegwagens.

De gemeente Goes waarschuwde vandaag dat het onkruid door het stilleggen van de onkruidbestrijding wat hoger kan komen te staan dan normaal. De gemeente vraagt de inwoners daarvoor begrip op te brengen. Tegelijkertijd gaat door het warme weer het meeste onkruid vanzelf al dood.

Dat het risico op brand door de aanhoudende droogte erg groot is merkte de brandweer de afgelopen dag. In 24 uur tijd heeft de Zeeuwse brandweer vijf brandjes geblust.

