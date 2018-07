Geen vis op het droge; de Varreput in Zierikzee is bijgevuld

Het water is afkomstig uit het Zoommeer. (foto: Facebookpagina gemeente Schouwen-Duiveland)

Het water is met een tankwagen vanuit het Zoommeer naar de Varreput gebracht. Het water is afkomstig uit het Zoommeer, omdat het zoetwater is. Dit water wordt ook gebruikt om de sportvelden in de gemeente te besproeien.

Droogterecord

De komende tijd lijkt het erop dat er weinig tot geen neerslag gaat vallen. Als het zo droog blijft, gaat het droogterecord van 1976 er daarom binnen nu en twee weken aan. Dat jaar was het de droogste zomer ooit in Nederland, maar het lijkt erop dat deze zomer nóg droger wordt, aldus de waterschappen.

