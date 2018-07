Dossier privédetective bevat nieuwe informatie over verdwijning Herman Ploegstra

(foto: OZ)

De familie had die privédetective in de arm genomen toen het politieonderzoek geen aanknopingspunten meer bood voor de verdere zoektocht naar Ploegstra. Bij de recente heropening van deze zaak door het cold case heeft de privédetective ook zijn dossier aangeboden.

Tip van waarzegster

In de afgelopen week is er ook een nieuwe tip binnengekomen van een waarzegster. "We nemen alle tips serieus, dus deze tip lopen we ook na", zegt een woordvoerder van de politie. Daarmee komt het totaal aantal tips sinds de heropening van de zaak op 36. Dit is overigens niet de eerste tip van waarzeggers in deze zaak.

Daarnaast heeft het team ook zeven nieuwe getuigen gehoord. De teller van het aantal verhoorde getuigen staat daarmee op 31. Een getuige die nog niet verhoord is in deze zaak is Evert de C. uit IJzendijke. Hij zit momenteel vast in verband met een andere zaak, de roemruchte kasteelmoord in België. De C. is in de zaak Ploegstra geen verdachte, benadrukt het cold case team.

Niet de geheime telefoon van Ploegstra

Vorige week werd bekend dat de mobiele telefoon die onlangs was opgedoken niet de geheime telefoon van Herman Ploegstra was. Die telefoon werd acht jaar geleden door een man gevonden, rond de tijd van de verdwijning, in de omgeving van waar de auto van de vermiste IJzendijkenaar werd teruggevonden.

De man heeft de telefoon al die tijd bewaard, naar eigen zeggen zonder de mogelijke verbinding met de zaak Ploegstra te leggen. Pas onlangs, na de media-aandacht voor de heropening van de zaak, bedacht de man dat die telefoon mogelijk daarmee te maken kon hebben. Na bestudering van de telefoon bleek echter dat die toch niet van Ploegstra was.

Mysterieuze verdwijning

Het Team Cold Cases is sinds medio juni opnieuw in de mysterieuze verdwijning van Herman Ploegstra uit IJzendijke gedoken. In oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Ploegstra. Hij kwam na een bezoek aan de sportschool in Breskens niet thuis. Zijn auto werd tussen Breskens en Nummer Eén onbeheerd aangetroffen.

Het cold case team gaat nog steeds uit van drie mogelijke scenario's rondom de verdwijning van Ploegstra, namelijk dat er een misdrijf gepleegd is in familiekring, de relationele sfeer of het criminele circuit.

