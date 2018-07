Man die verdacht wordt van inrijden op brandweer mag proces in vrijheid afwachten

(foto: Lex van Lieshout/ANP)

De politie en de brandweer waren die dag op dikke rookpluimen afgekomen op een bedrijventerrein in Rilland. Daar aangekomen, reageerden de man en enkele omstanders agressief op de hulpverleners. De verdachte reed met een verreiker, een grote heftruck, in op twee brandweermannen die maar ternauwernood konden wegspringen.

Twee kanten

Dat is het ene kant van het verhaal, maar de advocaat van de verdachte beweert dat dit helemaal niet waar is. In het proces-verbaal zegt de brandweer dat de heftruck van links naar rechts reed, volgens de aanwezige politie reed deze naar voren en naar achteren. Daarnaast is er discussie over de snelheid van de heftruck. De brandweer beweert dat die zo'n 30 tot 40 kilometer per uur zou hebben gereden, maar volgens de advocaat is deze snelheid niet haalbaar voor de machine.

Er zijn dus nog veel vraagtekens die ook door andere getuigenverklaringen ingevuld moeten worden. Daarom is de inhoudelijke zitting doorgeschoven naar 16 november. De politierechter vindt dat er teveel verklaringen zijn waardoor zij heeft besloten er een meervoudige Kamerzitting komt. De man heeft meer dan drie maanden in voorarrest gezeten en mag daarom zijn proces in vrijheid afwachten. Uiteindelijk zal de rechter commissaris het onderzoek afronden.

Lees ook: