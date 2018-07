Deel dit artikel:











Illegale takkenzagers op heterdaad betrapt

Politieagenten in Goes kregen vannacht een 'ietwat vreemde melding': in de wijk naast het politiebureau zou illegaal een boom omgezaagd worden.

De betreffende boom. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) Toen agenten net na middernacht ter plaatse kwamen, zagen ze inderdaad twee mannen die een tak uit een boom aan het zagen waren. De mannen verklaarden dat de boom te veel schaduw in de tuin gaf tijdens zonnige dagen. De mannen zijn gesommeerd onmiddellijk op te houden met zagen. Op Facebook schrijft Politieteam Oosterscheldebekken dat de gemeente Goes aangifte gaat doen voor vernieling van de boom. Vervolgens worden de mannen verhoord en wordt de zaak voorgelegd aan de officier van justitie.