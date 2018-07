Na één of twee maanden huurachterstand krijg je nu al een belletje

In opdracht van de woningcorporatie wordt door sociale dienst Orionis Walcheren contact gelegd met mensen met een huurachterstand. Daar werken op dit moment drie mensen op de afdeling vroegsignalering. Met Woongoed is de proef gestart, maar voor woningbouwvereniging l'Escaut wordt het inmiddels ook gedaan.

'Soms heeft het geen zin een betalingsregeling te treffen'

"We pakken niet alleen het financiële probleem aan. Laatst hadden we een huurder die verslaafd is en het geld opmaakte aan andere zaken. Dan heeft het nog geen zin om een betalingsregeling te treffen. Je moet het bij de bron aanpakken, dus eerst hulp zoeken voor de verslaving. Om te zorgen dat het op de lange termijn ook effect heeft", zegt Karin de Regt die op de afdeling vroegsignalering werkt.

Bij mensen thuis signaleer je mogelijke andere problemen sneller. Ook daar willen we bij helpen." Karin de Regt - medewerker afdeling vroegsignalering

Als mensen één of meerdere maanden huurachterstand hebben, dan krijgen ze eerst een brief. Daarna neemt Karin of één van haar collega's telefonisch contact op om bij de mensen langs te komen. "We proberen echt achter de voordeur te komen. Want bij mensen thuis signaleer je mogelijke andere problemen sneller. Ook daar willen we ze bij helpen."

Niet iedereen blij met nieuwe aanpak

Toch is niet iedereen blij met de nieuwe aanpak. "Je hebt soms contact met mensen die niet snappen waarom we al zo snel aan de bel trekken. Zij zitten bijvoorbeeld tussen twee werkgevers in en tijdelijk krap bij kas. Zo is elke situatie weer anders en moeten we op elke situatie anders reageren", zegt Karin de Regt.