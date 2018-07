Deel dit artikel:











Geen kat in de boom, maar een schaap in de sloot

Elk brandweerkorps is er bedreven in: een kat uit een boom redden. De ladder gaat omhoog, de kat miauwt, stribbelt tegen en in de meeste gevallen laat het dier zich dan toch vangen. De brandweer van Oostburg kreeg vandaag een ander klusje op hun bord: een schaap uit een sloot redden.

Er moest een loopplank aan te pas komen om het dier uit de sloot te halen. (foto: Facebookpagina Brandweer Stampershoek) Het dier had zich aan de Boomkreekweg vastgelopen in de drek van een drooggevallen sloot. De brandweer kon via een loopplank bij het schaap komen om het op te pakken en weer op het droge te zetten.