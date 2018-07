De beurswijsheid 'Vrouwen bloot, handel dood', geldt ook voor de Vlissingse kermis

Het is rustig op de Vlissingse kermis. (foto: Omroep Zeeland)

De kermiskaravaan is vorige week met 38 attracties neergestreken in de Vlissingse binnenstad, maar het zijn vooral de terrassen die vol zitten op een woensdagavond.

Ouders met kinderen

Bij de attracties die verspreid staan over het Arsenaalplein, de Zeilmarkt, het Bellamypark, het De Ruyterplein en de Nieuwendijk zijn hier en daar wel wat ouders met hun kroost te vinden, maar het valt wat tegen. "Overdag is het stiller en er komt wel wat volk terug, maar te weinig", vertelt een van de kermisexploitanten die een attractie uitbaat waarbij bezoekers prijzen kunnen winnen door vanaf een penaltystip een schot te wagen op een doel.

De kermis in Vlissingen

Vuurwerkshow

En hoewel de Vlissingse kermis al over de helft is, hopen de kermisexploitanten dat er nog veel mensen komen. "We zijn er om mensen te amuseren en te vermaken en laten we hopen dat ze deze laatste dagen nog naar de kermis komen."

De Vlissingse kermis is nog tot en met zondag te bezoeken. Donderdagavond is er om 22.30 uur traditiegetrouw een vuurwerkshow. Die mag ondanks de droogte doorgaan omdat het vuurwerk vanaf een ponton op het water wordt afgestoken.