Sterrenrestaurants, toeristen en Racoon: d'r gaat niks boven Zeeland!

Lekker eten

Zeeland scoort goed op veel van de twaalf onderzochte punten. Zo is het de meest toeristische provincie met 23,8 overnachtingen per inwoner. En dat is volgens Quest een compliment, want toeristen komen over het algemene af op 'pittoreske plekjes' af. Verder is het de langst levende provincie (sterftekans per duizend inwoners het laagst met 7,87), zijn we het slimst ( 2,6 Nobelprijzen per miljoen inwoners) en kun je hier het lekkerst eten (28,8 Michelinsterren per miljoen inwoners)

Gault Millau, Inter Scaldes (foto: Omroep Zeeland)

Sportief? Not!

Maar.....het is niet één en al lof. Zeeland scoort minder op het gebied van sport (0 punten) en Zeeland is verre van de vrolijkste provincie (nummer 9).

Tommy Verwest geeft uitleg over het handbal (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws zingen

Op een aantal punten zit Zeeland in de middenmoot: Door Racoon (hoge notering in de Top 2000 met Oceaan) staan we op nummer 4 qua muzikaliteit en nummer 5 wat betreft trots zijn op je provincie.

Racoon brengt nieuw album uit (foto: Racoon)

Enige nuance bij al deze positieve berichten is wel op zijn plaats. We scoren zo hoog, omdat we relatief veel voorzieningen hebben (goede restaurants) op relatief weinig inwoners en dat komt door alle toeristen hier. Zonder hen hadden we nooit zo'n hoog voorzieningenniveau gehad. En ook door de rijke geschiedenis van Zeeland (VOC, gouden eeuw) scoren we hoog op 'grootste provincie', met historische figuren als Michiel de Ruyter.

Later vandaag krijgt provinciebestuurder Ben de Reu de prijs overhandigd van redacteuren van Quest.