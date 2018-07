Zeeland wordt wakker: de allerbeste, stille kermis en schaap in de sloot

Quest: Zeeland is de beste provincie (foto: Quest )

Beste provincie

De Zeeuwen wisten het natuurlijk al lang, maar nu is het ook onderzocht door tijdschrift Quest: Zeeland is de beste provincie. Hier zijn per inwoner de meeste sterrenrestaurants en toeristen, maar er is ook een hoge dichtheid van Nobelprijswinnaars. Zeeland is daarom met 104 punten verkozen tot beste provincie van Nederland.

Het is rustig op de Vlissingse kermis. (foto: Omroep Zeeland)

Rustig op de kermis

'Vrouwen bloot, handel dood', zo luidt een oud gezegde en dat geldt ook voor de Vlissingse kermis. Wegens het warme weer merken de kermisexploitanten dat mensen de kermis mijden. "Overdag gaan ze naar het strand waardoor ze 's avonds uitgeput zijn en geen zin meer hebben om naar de kermis te gaan."

Het schaap stond vast in de sloot. (foto: Facebookpagina Brandweer Stampershoek)

Schaap in de sloot

Elk brandweerkorps is er bedreven in: een kat uit een boom redden. De ladder gaat omhoog, de kat miauwt, stribbelt tegen en in de meeste gevallen laat het dier zich dan toch vangen. De brandweer van Oostburg kreeg gisteren een ander klusje op hun bord: een schaap uit een sloot redden.

Zeeuwen langs de Tour de France (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse vlaggen

Wie de Tour de France op tv volgt is het vast al eens opgevallen; tussen het publiek wappert geregeld de Zeeuwse vlag. Wie zijn die Zeeuwse supporters? Wij stellen ze aan je voor aan de hand van deze ingezonden foto's.

Wolkenlucht boven het spoor bij de Zwaakse Weel, Kwadendamme. (foto: Lennaert de Looze/Flickr)

Het weer

Ook vandaag is het volop zomer in Zeeland. Op wat wolken na is er weer veel ruimte voor de zon. Het wordt 23 of 24 graden aan zee, tot 27 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zwak en aan zee matig uit noord of noordwest.

